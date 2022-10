Nikolas diz que vai entrar com ação contra Janones: 'Mentiras e fake news'

Deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) diz que vai tomar medidas judiciais após postagens do deputado André Janones (Avante-MG) sobre Bolsonaro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) disse, em seu Twitter, que vai tomar medidas judiciais contra o também deputado federal André Janones (Avante-MG) por comentários nas redes sociais."Amanhã cedo já tomarei mais medidas judiciais contra as mentiras e fake news do Janones. Uma boa chance do Tribunal Superior Eleitoral provar sua seriedade jurídica", avisou o apoiador e correligionário de Bolsonaro.Desde ontem (8/10), Janones vem postando cortes de vídeos descontextualizados nos quais Bolsonaro estaria externando a intenção de indicar o ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTB-AL) a algum ministério.Na íntegra da gravação, o presidente, em entrevista ao Canal Pilhado no Youtube, repete o que a oposição vem falando a respeito dele.O político do Avante também está postando matérias em que Collor declara apoio a Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. O político alagoano recebeu apoio do presidente na corrida eleitoral ao governo.