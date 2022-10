Apoiado por Bolsonaro, Collor despenca na pesquisa para governo de Alagoas

Fernando Collor e Jair Bolsonaro despencam em pesquisa ao governo do Alagoas (foto: Anderson Riedel/PR)

Paulo Dantas (MDB): 45% (36% na última pesquisa)





Rodrigo Cunha (União Brasil): 23% (23% na última pesquisa)





Rui Palmeira (PSD): 16% (14% na última pesquisa)





Fernando Collor (PTB): 14% (23% na última pesquisa)





Luciano Almeida (PRTB): 1% (1% na última pesquisa)





Professor Cícero Albuquerque (PSOL): 1% (2% na última pesquisa)





Bombeiro Militar Luciano Fontes (PMB): 0% (0% na última pesquisa)

Pesquisa do instituto Ipec (ex-Ibope) aponta que Fernando Collor (PTB), candidato ao governo de Alagoas apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), despencou nas intenções de voto.Nos números de 1º de setembro, Collor aparecia com 21% da preferência dos votos válidos. No dia 19, avançou dois pontos e chegou a 23%. Porém, a dois dias de a população ir às urnas, o petebista caiu para 14%.O Ipec ouviu 800 pessoas entre 28 e 30 de setembro em 35 municípios alagoanos (TRE - AL-04283/2022). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.