Bolsonaro aos nordestinos: 'Tenho certeza que vocês dobrarão minha votação'

Bolsonaro recebeu 8.787.394 de votos, contra 21.753.139 de Lula na região Nordeste (foto: Isac Nóbrega/PR)

Governadores de 'paraíba'

Jair Bolsonaro (PL) segue seu objetivo de tentar aumentar sua votação no Nordeste do país, região onde recebeu a menor votação percentual e responsável por dar a maior quantidade de votos ao ex-presidente e opositor Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Eu tenho certeza que vocês, agora, por ocasião do segundo turno, dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno", disse o candidato à reeleição em sua propaganda eleitoral, neste sábado (8/10).Na região, Bolsonaro recebeu 8.787.394 de votos, contra 21.753.139 de Lula. Se somarmos todos os votos para os outros candidatos, brancos e nulos, o número chega a quase 3,5 milhões de votos. Desta forma, para alcançar o objetivo de dobrar os votos, o presidente precisaria conquistar eleitores que, no primeiro turno, optaram pelo projeto petista.Em uma tentativa de tentar gerar uma maior simpatia neste eleitorado, o presidente aproveitou uma inserção na rádio para se referir a região como "meu Nordeste".Em sua propaganda, Bolsonaro tenta arrogar para si a construção da transposição do Rio São Francisco, iniciada no governo Lula. Segundo a campanha, a finalização não ocorreu antes devido à corrupção.Em 2019, Jair Bolsonaro afirmava que "daqueles governadores de 'paraíba', o pior é o do Maranhão". Ele utilizou um termo pejorativo para se referir às pessoas que vieram de algum dos nove estados da região Nordeste.Na época, o governador do Maranhão era o ex-juiz Flávio Dino (PSB), eleito senador nas eleições do dia 2 de outubro.