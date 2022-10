Bolsonaro processa Janones por mensagem em que ele não é citado

Jair Bolsonaro (PL) decidiu processar o deputado André Janones (Avante) por tweet em que ele não é citado (foto: EVARISTO SA / AFP)

Bolsonaro acaba de me processar por esse tuíte onde eu falo do "miliciano"! Detalhe: eu não citei nome de ninguém



%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/BDAf8DYEHy %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) October 8, 2022

Carlos Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi à Justiça para processar o deputado federal André Janones (Avante) por uma postagem no Twitter que diz: "Olha a situação do miliciano: se me processar, me dá mais palco e holofotes. Se não me processar, eu continuo deitando e rolando na cara do vagabundo". Em momento algum, o parlamentar cita qualquer pessoa nominalmente.Janones disse também em suas redes sociais que "não entendeu porque ele se sentiu ofendido", pois fala a respeito da "ligação de um miliciano com o assassinato de uma vereadora no Rio".A página do processo do presidente contra o deputado fui partilhada pelo próprio Janones em suas redes.Os advogados do presidente dizem, no texto partilhado pelo político mineiro, que a atitude de Janones é "lamentável".

Anteriormente, André Janones foi alvo de uma queixa no Supremo Tribunal Federal (STF) protocolada por Carlos Bolsonaro (Republicanos), chamado de "miliciano" e "vagabundo". Em sua defesa, o mineiro afirmou que estava "apenas exercendo a liberdade de expressão".Desde o início do seu mandato, o presidente Bolsonaro se coloca reiteradamente favorável à "liberdade de expressão irrestrita". Contudo, com uma série de ataques à imprensa, censura a dados públicos e processos contra críticos a seu governo ou a sua família, o relatório da ONG Artigo 19 indica que, durante a atual gestão, o país teve a menor pontuação, na última década, no índice de liberdade de expressão.