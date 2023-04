Governo de Minas chama Inconfidência de golpe

Celebrado anualmente, a data é em homenagem a Tiradentes, nome popular de um dos líderes mais influentes da Inconfidência Mineira (foto: Gil Leonardi / Agência Minas Gerais)

Inconfidência Mineira

No feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes, data que relembra um dos líderes mais influentes da Inconfidência Mineira, o Governo de Minas Gerais descreveu o evento histórico como um golpe e ressaltou que os inconfidentes não confessaram seus crimes. A informação foi divulgada nas redes sociais."Temendo as consequências do golpe à Coroa Portuguesa, os inconfidentes não confessaram seus crimes", diz o texto. Publicada nessa sexta-feira (21/4), a postagem afirma que o único a assumir o erro foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que recebeu a pena mais dura pela transgressão.A publicação dividiu opiniões dos internautas. Há quem tenha parabenizado a declaração do executivo estadual, enquanto outros questionam o posicionamento.A deputada estadual Lohanna França (PV) comentou a postagem e marcou o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), no post. "Você está chamando Tiradentes e os Inconfidentes de golpistas e criminosos? É isso mesmo?", indagou.A reportagem doentrou em contato com o Governo de Minas e aguarda um posicionamento.A Inconfidência Mineira foi um movimento social e político que aconteceu durante o período de 1789 a 1792, em Vila Rica, atual Ouro Preto. O movimento contava com a participação da elite, com intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros."O movimento surgiu de motivações pessoais de ressentimento por desligamentos de cargos, e Tiradentes foi uma dessas pessoas, que foi destituído de seu cargo de militar", comenta o professor aposentado da UFMG em História do Brasil, Luiz Carlos Villalta.Delatada por traidores no movimento, a derrama foi suspensa e todos os inconfidentes presos. O único a assumir a participação na Inconfidência Mineira e ser condenado à morte foi Tiradentes, durante um processo de julgamento de três anos.Os restantes dos inconfidentes foram exilados do Brasil.Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792, sendo considerado o primeiro herói e mártir brasileiro, especialmente quando surgiu a República no país.A bandeira criada pelos insurgentes representa hoje a do estado de Minas Gerais.