Com Zema, MPMG inaugura núcleo para investigar crimes contra empresas

Romeu Zema participa de evento na Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção UCC, do Ministério Público (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) inaugurou nesta terça-feira (25/4), em Belo Horizonte, o Núcleo de Combate a Crimes Praticados contra Corporações (Nucorp). O evento contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), que foi convidado pelo procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares.

"Agora, quando o empresário for extorquido, exigido por coisas que não podem ser exigidas, quando tiver organizações criminosas infiltradas nas empresas, ele já sabe que tem um órgão especializado no Ministério Público para esses crimes e muitas vezes essas investigações, na maioria delas, correm em sigilo", declarou Jarbas ao Estado de Minas

De acordo com o procurador-geral, cinco notícias-crime já chegaram ao órgão, que não tinha um setor para dar este suporte às empresas que são vítimas.

"O Ministério Público tem uma mão forte contra os crimes praticados pelas empresas, nas áreas econômica e tributária, mas quando as empresas são vítimas, nós não temos a quem recorrer", explicou.

O evento foi realizado no auditório da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC), localizado no mesmo prédio em que ficará o Nucorp.

"No Brasil, o mundo empresarial foi criminalizado nas últimas décadas. Foi dito que o mundo empresarial explora, sonega, polui, mas sabemos que temos no Brasil empresas que são referência. Temos empresas boas e temos empresas bandidas, mas aí que está a questão da generalização", declarou Zema.

Além do governador, o evento também contou com a presença de membros de órgãos públicos, empresários e representantes do setor, como o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

"O setor empresarial mineiro se sente acolhido com esta iniciativa. A empresa tem um papel social muito importante, mas por vezes é mal compreendida pela sociedade", disse Roscoe.

Campanha para solucionar conflitos

No começo do mês, o MPMG reuniu os líderes dos Três Poderes para lançar uma campanha que busca solucionar conflitos de forma amigável, sem precisar passar por todo processo litigioso que a instituição costuma apreciar. Batizada de Compondo em Maio, a campanha tem como objetivo conscientizar e incentivar a prática, evitando que as ações se acumulem e acabem demorando a ser julgadas.