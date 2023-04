Pesquisa: 77,9% dos brasileiros são a favor da regulação das redes sociais

Maioria dos brasileiros são a favor da regulação das redes sociais (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Nova pesquisa do Instituto Atlas/Itel aponta que 77,9% dos brasileiros são a favor da regulação das redes sociais. De acordo com o levantamento, divulgado nesta terça-feira (25/4), 13,8% dos entrevistados são contra a regulação, enquanto 8% não sabem opinar sobre o assunto.

O assunto ganhou destaque nas últimas semanas após a onda de ataques contra escolas e que desencadeou uma série de ameaças nas redes sociais. Nesta semana, a Câmara dos Deputados pode votar a urgência e o mérito do projeto que trata do combate às fake news e regulamenta as redes sociais. O texto tramita na Câmara desde 2020.

Redes sociais e escolas

Neste segmento, 19,1% dos entrevistados disseram que as redes sociais provavelmente contribuíram para os ataques. Outros 18,7% avaliam que as redes sociais não contribuíram, enquanto 6,9% não souberam responder.

O instituto ainda questionou os entrevistados sobre a segurança das redes sociais para crianças e adolescentes. Para 48,1% dos entrevistados as redes são inseguras e para 45,6%, muito inseguras.





Apenas 5,1% dos entrevistados acreditam que as redes sociais são seguras; enquanto 1,3% acreditam que as redes são muito seguras.

Empresas se preocupam com usuários?

Para 71,2% dos entrevistados, os donos das grandes redes sociais - como o Instagram, Faceboook, TikTok ou Twitter - não se importam com o bem estar das pessoas. Já 15,8% acreditam que os empresários se preocupam pouco; 4,6% acreditam que as empresas se preocupam muito; e 8,4% não souberam responder.

Relacionamento nas redes

A pesquisa ainda mostra que 28,5% dos brasileiros acreditam que as redes sociais pioraram muito a forma com as pessoas se relacionam na sociedade. Para 30,8%, as redes nem pioraram, nem melhoraram a forma como as pessoas conversam e lidam umas com as outras.

Já 23,8% dos entrevistados apontam que as redes sociais pioraram as relações.

No entanto, 12,9% dos brasileiros avaliam que as redes sociais melhoraram as relações pessoais e 4% acham que melhoraram muito.

O instituto entrevistou 1.600 pessoas, acima de 16 anos, entre os dias 15 e 17 de abril de 2023. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança para a estimação da margem de erro de 95%.