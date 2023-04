Após protestos em Lisboa, Lula é recebido com afagos em Madri

Madri - Depois de sofrer Depois de sofrer ataques dos grupos ligados à extrema-direita em Lisboa , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu afagos ao chegar em Madri, capital da Espanha. Cerca de 70 pessoas vestidas com camisetas com o rosto do presidente, blusas da CBF, bandeiras do PT e do Brasil foram até a porta do hotel para recepcioná-lo. Ao sair, Lula acenou sorrindo para os simpatizantes, mas não parou.









A espera de quase duas horas compensou. Ao sair, Lula foi ao encontro do grupo, onde foi abraçado e muito aplaudido. O encontro foi marcado pelo Comitê Lula Livre e Núcleo do PT de Madri.



Darlene Batista, uma das fundadoras, conseguiu abraçar o presidente. “É muita emoção voltar a ver o Lula presidente e inocentado de todas as acusações injustas que fizeram contra ele. O Brasil voltou com Lula”, comemorou.