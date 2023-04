O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi interrompido durante discurso na Assembleia da República, em Portugal, por deputados do Chega, partido de extrema direita de Portugal. Diante do ocorrido, na manhã desta terça-feira (25/4), o presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, pediu para os parlamentares pararem com os insultos.