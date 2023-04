Michelle usa Bolsonaro como 'garoto-propaganda' de linha produtos de beleza

Michelle abraça o marido, depois de usar produtos de beleza nele (foto: Reprodução/Instagram)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou, na noite desta segunda-feira (24/4), um vídeo nas redes sociais em que aparece cuidando da pele do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas imagens, Michelle utilizou os produtos da linha dela de cuidados com a pele, lançada em parceria com um amigo maquiador.

Leia: Bolsonaro muda de ideia e Michelle pode concorrer em 2026





Entre beijos e carinhos, Michelle esfolia o rosto de Bolsonaro e aplica um sérum nutritivo. No final, os dois aparecem abraçados e o ex-presidente faz sinal de “joia” com a mão enquanto a ex-primeira-dama beija o pescoço dele. Na legenda do vídeo, a dona da linha de cuidados com a pele, em parceria com o maquiador Agustin Fernandez, escreveu que estava “cuidando do meu amor com minha linha de SkinCare”.