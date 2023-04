Zema vai enviar privatizações à ALMG: 'É perigoso mantermos estatais'

A declaração foi feita a empresários, durante encontro organizado pela ACMinas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





A declaração foi feita a empresários, durante o encontro "Café com o governador", organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) no Automóvel Clube, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









O governador revelou ainda que os projetos de privatização estão sendo debatidos com a mesa-diretora da Assembleia e devem ser encaminhados para os demais deputados nas próximas semanas.

“Minas ficou para trás. Hoje, a maioria dos estados no Brasil já privatizou as suas companhias de energia elétrica e muitos já privatizaram as suas empresas de saneamento, que, no final das contas, acabam prestando um serviço melhor do que a empresa estatal”, afirmou sem mencionar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Zema volta a criticar a Cemig

O governador de Minas Gerais citou nominalmente a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para justificar a privatização de estatais.





“Se fosse uma empresa privada, ela não teria feito essas aventuras que só alguém que não tem noção de mercado faz”, declarou Zema.

De acordo com o chefe do Executivo mineiro, a Cemig investiu em outros estados do Brasil ao longo dos últimos 15 anos, deixando de aplicar recursos em Minas Gerais.





“Quatro investimentos juntos deram um prejuízo fiscal tributário de R$ 12 bilhões. E se corrigir o valor, ultrapassa R$ 40 bilhões”, afirmou.

O governador Romeu Zema (Novo) criticou, nesta quarta-feira (26/4), a existência de estatais e disse que vai enviar projetos para privatizações à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).