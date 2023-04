Zema para Lula: 'Temos mecanismo anti-lambanças para evitar atrocidades'

A declaração foi feita durante o encontro "Café com o governador", organizado pela ACMinas (foto: Edésio Ferreira-EM-D.A Press)





“O Brasil de hoje, diferente do que esse presidente imagina, não tem nada a ver com aquele Brasil de 20 anos atrás que ele assumiu. Nós criamos nesses últimos dez, 20 anos, uma série de mecanismos anti-lambanças, que vão evitar aquelas atrocidades que foram feitas dez,15 anos atrás sejam cometidas novamente. [...] Hoje temos no Brasil governança que não tínhamos há 15, 20 anos atrás, e que atrapalham o plano deste governo federal”, declarou Zema.









“O encontro com Zema é uma forma de mostrar que o empresariado de Minas Gerais tem dado sua contribuição ao máximo, buscando sempre o desenvolvimento social e uma sociedade forte, preocupada com a educação e a segurança social, gerando assim, oportunidades para todos”, declarou o presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva.









O governador Romeu Zema (Novo) criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (26/4), em encontro com empresários em Belo Horizonte.