Zema: 'Não me interessa um projeto de poder'

Em fevereiro, Zema disse que não descarta ser candidato à Presidência da República em 2026 (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, nesta sexta-feira (21/4), durante as comemorações da Inconfidência Mineira, que não tem interesse em um “projeto de poder”.

A declaração foi feita em Ouro Preto, na Região Central do estado, ao lado do ex-presidente do Brasil, Michel Temer (MDB), e do senador pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil), que foram homenageados com as medalhas.

Temer foi homenageado com a principal honraria do govervo mineiro, que condecora somente chefes de Estado, chefes de governo e chefes dos demais Poderes da União.

"Esta solenidade é preciosa e significativa porque ultrapassa as fronteiras de Ouro Preto e de Minas Gerais para atingir todo o país. É uma particularidade receber esta homenagem do governador Zema e na cidade que é berço de boa parte da história do Brasil", afirmou Temer.





"Assim como o ex-presidente (Temer), senti na pele o que é iniciar uma gestão em meio a uma grande crise fiscal e com necessidade urgente de correção de rumos. A minha única motivação para estar na política é para fazer o certo. Não me interessa um projeto de poder”, afirmou Zema.