Moro afirma que Zema 'está do lado certo, defende a liberdade'

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi nesta sexta-feira (21/4) a Ouro Preto, em Minas Gerais, receber do governo mineiro a Grande Medalha da Inconfidência Mineira. No evento, ele afirmou que o governador Romeu Zema (Novo) está do mesmo lado que ele, na defesa da "liberdade". Moro ainda disse que o governo federal pode vir a buscar formas controlar publicações em redes sociais