Lula diz que servidores da Funai têm 'pagamento baixo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu, nesta sexta-feira (28/4), no Acampamento Terra Livre (ATL) , que cuidará do plano de carreira dos servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), uma das reivindicações feitas durante a programação do acampamento.





"Não queremos que os servidores da Funai sejam tratados como se fossem trabalhadores de segunda categoria. Por isso a gente vai cuidar do plano de carreira de vocês com muito carinho", ressaltou sendo ovacionado pelos maracás do público indígena presente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita ao Acampamento Terra Livre em abril de 2022 (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)





Concurso

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, pretende anunciar, nesta sexta-feira, a autorização de um novo concurso para a contratação de 500 servidores para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).





A estimativa de salário é de pouco mais de R$ 5 mil para Ensino Médio e chega a R$ 6,4 mil para cargos de Ensino Superior que não sejam de confiança.