Janones e Carlos Bolsonaro trocam farpas por causa de Lula e Janja

Vereador comentou sobre a relação sexual de Janja e Lula quando o presidente estava preso em Curitiba (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/Câmara Municipal do Rio de Janeiro) O deputado federal André Janones (Avante-MG) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) trocaram “farpas” por causa de uma publicação em que a primeira-dama Janja da Silva exalta o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que viralizou nessa quinta-feira (27/4) após recusar a réplica de um feto de um senador.













Imagina sua mãe acasalando com os outros soldados do exército enquanto era casada com seu pai? Só podia dar nisso... pic.twitter.com/Djs6b8cwQk %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 28, 2023

“Imagina isso acasalando com o Lula na prisão? Esperar o que disso?”, disse o vereador.









Janones aproveitou e rebateu o algoz bolsonarista, sugerindo uma suposta traição no casamento entre a mãe de Carlos e o ex-presidente. "Imagina sua mãe acasalando com os outros soldados do exército enquanto era casada com seu pai? Só podia dar nisso…", ironizou o parlamentar mineiro. Não é de hoje que Carlos e Janones se estranham nas redes sociais. Após Carlos anunciar que não seria mais responsável pelas redes sociais do pai, o deputado voltou a atacá-lo dizendo que ele foi "chutado". Para ele, o filho 02 de Jair Bolsonaro só conseguia engajamento "destilando ódio e fake news".

Silvio Almeida recebe réplica de feto

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) ofereceu uma réplica de um feto ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania , Silvio Almeida, durante uma audiência no Senado. Durante a sessão, o ministro debatia as prioridades da pasta para os próximos anos, mas teve de repudiar a atitude do parlamentar a qual ele chamou de “escárnio”.





Almeida negou o “presente” afirmando que a esposa está grávida. “Eu sei muito bem o que significa isso. É uma performance que eu repudio profundamente. Isso pra mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que temos no país. Em nome da minha filha que vai nascer, me recuso a receber isso”, respondeu Silvio Almeida.