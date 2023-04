Velho embate: o que Janones já disse sobre Carlos Bolsonaro

Parlamentares travam embates nas redes sociais (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/Câmara Municipal do Rio de Janeiro) Após o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) anunciar que vai deixar de administrar as redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal André Janones (Avante-MG) fez críticas e ofensas ao parlamentar. No entanto, não é a primeira vez que o vereador carioca e o deputado mineiro trocam ofensas nas redes sociais.









Ao dizer que estava magoado com a saída do "cargo", Carlos disse que foi tratado "pior do que um rato" durante anos. Janones disse que era "pretensioso" ele se comparar a um rato, pois "eles desempenham um importantíssimo papel na cadeia ecológica", enquanto o vereador não.

Chutado pelo próprio pai! %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02



Você nunca foi gênio de nada, enganou todo mundo fingindo ser o cara das redes sociais, mas nunca passou de um boçal que só conseguia engajando destilando ódio e Fake News!



Fico feliz em ter atracando sua máscara! Agora, %u201Cfaz o B%u201D, OTÁRIO! %uD83D%uDE02 %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 16, 2023

Não acha muito pretensioso se comparar a um rato? Eles desempenham um importantíssimo papel na cadeia ecológica. Já você, serve pra que? %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 17, 2023

"Miliciano"

Uma prática comum de Janones é chamar o vereador de "miliciano". Carlos chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal por crime de injúria , após ser chamado de "miliciano" pelo parlamentar mineiro, em outubro do ano passado.

"Cabeçudo"





Outro "apelido" usado por Janones para ofender o parlamentar é "cabeçudo". Ao insinuar que o vereador seria preso, Janones apontou, em janeiro deste ano: "Me preocupo se sua cabeça passa na porta da cela". Em outra publicação, no mesmo período, questionou: "Carlos, alguma chance de você fazer publicidade pra alguma empresa de capacete?".

Me preocupo se sua cabeça passa na porta da cela. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) January 14, 2023

Carlos, alguma chance de você faz publicidade pra alguma empresa de capacete? Agora que a %u201Cmamãe%u201D começou, abriu a porteira %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) January 19, 2023

Engajamento nas redes sociais





Recorrentemente, Janones também se refere a Carlos Bolsonaro como uma "farsa das redes". Durante as eleições 2022,o deputado mineiro foi um dos pilares na campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para combater os bolsonaristas e a disseminação de fake news nas redes sociais. Carlos Bolsonaro se tornou à época um dos principais alvos.





Em agosto do ano passado, Janones escreveu? "Sério que tinha quem achava esse merda desse @CarlosBolsonaro um gênio das redes? Esse cara é um bosta gente!".





Um mês depois, o deputado voltou a alfinetar o vereador carioca. Na época, o Janones argumentou que o número de seguidores de Carlos Bolsonaro era maior, mas ainda sim seu engajamento nas redes sociais não tinha o mesmo alcance que o dele.





"O @CarlosBolsonaro tem quase 10 vezes meu número de seguidores, porém meu engajamento é maior que dele e dos irmãos JUNTOS! Seguidores e visualizações simultâneas = status. Vídeos atemporais que repercutem eternamente e engajamento = efetividade!", escreveu.





Ao compartilhar uma reportagem que dizia que Janones era cinco vezes mais citado nas redes sociais do que o vereador e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Janones alegou que seu engajamento era orgânico, diferentemente dos irmãos Bolsonaro, que usavam o dinheiro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) para potencializar o alcance nas redes sociais.





"Detalhe: meu engajamento é orgânico, enquanto o @BolsonaroSP e o @CarlosBolsonaro usam o dinheiro da SECOM, através do gabinete. Além de mal caráter, são FRACOS! E pensar que um dia chamaram isso de "gênio" afff", disse.





Sério que tinha quem achava esse merda desse @CarlosBolsonaro um gênio das redes? Esse cara é um bosta gente! Kkkkkkkkmmmmmmmmm %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) August 27, 2022

O @CarlosBolsonaro tem quase 10 vezes meu número de seguidores, porém meu engajamento é maior que dele e dos irmãos JUNTOS! Seguidores e visualizações simultâneas = status. Vídeos atemporais que repercutem eternamente e engajamento = efetividade! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) September 21, 2022

Detalhe: meu engajamento é orgânico, enquanto o @BolsonaroSP e o @CarlosBolsonaro usam o dinheiro da SECOM, através do gabinete. Alem de mal caráter, são FRACOS! E pensar que um dia chamaram isso de %u201Cgênio%u201D afff %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) November 25, 2022





Quebra de sigilo





No segundo turno da campanha eleitoral do ano passado, Janones também desafiou Carlos a abrir mão de alguns sigilos impostos . "Propus ao @CarlosBolsonaro nós dois abrirmos mão dos nossos sigilos bancários, fiscais, telefônicos e de dados no processo em que estamos sendo investigados. Ele ainda não respondeu, talvez não tenha visto", disse.