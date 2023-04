Réplica de feto de Girão gera repudio de Silvio Almeida: "escárnio"

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) ofereceu uma réplica de um feto ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, durante uma audiência no Senado, nesta quinta-feira (27/4). Durante a sessão, o ministro debatia as prioridades da pasta para os próximos anos, mas teve de repudiar a atitude do parlamentar a qual ele chamou de “escárnio”.





“Vou aproveitar que entramos na questão da dignidade humana e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação”, anunciou o senador Girão enquanto se dirigia até o ministro.





Almeida negou afirmando que a esposa está grávida. “Eu sei muito bem o que significa isso. É uma performance que eu repudio profundamente. Isso pra mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que temos no país. Em nome da minha filha que vai nascer, me recuso a receber isso”, respondeu Silvio Almeida.





O ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi aplaudido de pé pelos demais parlamentares que acompanhavam a audiência.





“Falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com minha maneira de ver a política. Se o senhor me fazer uma pergunta séria eu vou responder com todo prazer”, finalizou Almeida.