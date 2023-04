Carla Zambelli pede ajuda financeira para pagar condenações em processos

Ainda conforme a parlamentar, ela tem outros 20 processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e acredita que será condenada.

"Além disso, tenho um processo no TSE de R$ 30 mil, e outros 20 processos, de R$ 25 a R$ 30 mil reais, que provavelmente vou perder vários deles, porque são processos em que eu ataquei o Lula, em verdades.", alega.

A condenação a que a deputada se refere é à decisão do TSE da semana passada em manter as multas para ela e para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por publicarem um vídeo com informações falsas sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no período eleitoral.