Damares será indicada pelo Republicanos para CPMI de 8 de janeiro

Senadora Damares deve integrar a CPMI dos atos golpistas (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) A senadora Damares Alves será indicada pelo partido Republicanos para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI), que vai investigar os atos golpistas de 8 de janeiro.

Já o senador mineiro Cleitinho será indicado para ser o suplente. O anúncio foi feito pelo líder da sigla, o senador Mecias de Jesus, nas redes sociais, nessa quarta-feira (26/4).





A comissão será composta por 16 deputados e 16 senadores, conforme a regra da proporcionalidade. Os nomes são indicados pelos líderes partidários.





Como líder do Republicanos no Senado, indicarei p/ compor o colegiado a sen. @DamaresAlves como titular e o sen. @cleitinhotmj p/ a suplência. Estou certo que vão representar os ideais do partido, ajudando a identificar todos os envolvidos, sejam eles extremistas ou infiltrados. %u2014 Mecias de Jesus (@meciasdejesus) April 26, 2023









No Senado, a "tropa de choque" da CPI da COVID deve ser reeditada na nova comissão, com Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Omar Aziz (PSD-AM), Humberto Costa (PT-PE) e Renan Calheiros.

Duda Salabert na CPMI

A deputada federal Duda Salabert (PDT) foi indicada pelo PDT, base do governo no Congresso, para integrar a comissão. A parlamentar mineira deve desempenhar embates intensos contra a oposição.





"Trabalharei para que a CPMI não se transforme em um circo ou seja um palco para fake news em busca de likes em redes sociais. Esse trabalho precisa ser sério e firme", declarou a deputada.

Irmãos Bolsonaro

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio (PL-RJ) e o deputado Eduardo (PL-SP) também devem integrar a comissão. A expectativa é que os congressistas usem da comissão para "aliviar" a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos possíveis alvos da investigação.

André Fernandes

O deputado bolsonarista André Fernandes (PL-CE), que coletou as assinaturas para o requerimento e é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeita de envolvimento nos atos golpistas, também deve ser indicado integrar a comissão.

Ele defende a tese de uma suposta omissão de agentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a intenção de ter ganhos políticos no papel de vítima.

"Lutaremos para não permitir que o governo invada a CPMI afim de desvirtuar as investigações.", escreveu o parlamentar.

Minorias

Os partidos PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, Podemos e Novo, por serem minoritários, entram no sistema de rodízio da Comissão.





Em Minas, o deputado Pedro Aihara também deseja participar da comissão. Para o parlamentar, é importante que sejam indicados "nomes com vocação e com sólidas formação jurídica".





"Interesse em participar eu tenho. Muito acima de qualquer posição ideológica, prezo para que o processo de apuração seja feito de forma técnica e isenta. O povo brasileiro merece ter uma análise dos fatos feita de forma justa.", declarou.

Distribuição por partido

Câmara

PL: 3 vagas

PT- PCdoB-PV: 2 vagas

PSOL-Rede: 1 vaga

União Brasil: 1 vaga

PP: 1 vaga

PSDB-Cidadania: 1 vaga

PDT: 1 vaga

MDB: 1 vaga

PSD: 1 vaga

Republicanos: 1 vaga

PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, Podemos e Novo: sistema de rodízio

Senado

MDB: 2 vagas

União Brasil: 2 vagas

Republicanos: 2 vagas

Podemos: 1 vaga

PSDB: 1 vaga

PSD: 2 vagas

PT: 1 vaga

PSB: 1 vaga

PL: 3 vagas

PP: 1 vaga

PDT, Rede e Novo: sistema de rodízio