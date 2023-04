Janones responde Flávio: 'Quero convocar seu pai, quebrar o sigilo dele'

Deputado federal André Janones (Avante-MG) afirma que quer convocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os filhos políticos e outros bolsonaristas (foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados) O deputado federal André Janones (Avante-MG) rebateu a fala do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja convocado para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e afirmou que quem deve ser convocado é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O senador carioca deu entrevista nesta quarta-feira (26/4) afirmando que também quer quebrar o sigilo telefônico do petista.

LEIA MAIS 21:18 - 26/04/2023 Flávio Bolsonaro quer quebrar sigilo telefônico de Lula

20:44 - 26/04/2023 Saiba como será a composição da CPMI dos Atos Antidemocráticos

15:30 - 26/04/2023 CPMI do 8/1: Governistas querem convocar Anderson Torres, diz Senador "Quero convocar seu pai, quebrar o sigilo dele, descobrir se ele recebeu propina dos fabricantes de cloroquina e dos sauditas, e se essa propina ajudou a financiar comida e transporte para os golpistas", postou o político mineiro.

A CPMI, instalada também nesta quarta após leitura de requerimento de criação, será responsável por investigar os ataques realizados por bolsonaristas descontentes com o resultado das eleições às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.



E eu quero convocar seu pai, quebrar o sigilo dele, descobrir se ele recebeu propina dos fabricantes de cloroquina e dos sauditas, e se essa propina ajudou a financiar comida e transporte para os golpistas. Mais: quero saber na sua viagem pro catar você, além de curtir a copa às... %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) April 26, 2023





Janones também falou que quer quebrar o sigilo do empresário bolsonarista Luciano Hang; do ex-assessor do presidente, Fabrício Queiroz; e de Flávio Bolsonaro.





"Quero interrogá-lo pra saber se o esquema que ele comandava também ajudou a financiar os ataques. Por fim, no dia do depoimento do seu pai, vou ficar ali naquela comissão o tempo todo, feito uma águia, espero o primeiro deslize dele, pra meter uma prisão em flagrante!", afirmou Janones.





Por fim, Janones marcou os três filhos de Bolsonaro após de avisar que "se preparem para viver os piores dia das vidas de vocês".

Na postagem de Janones, ele afirmou que também vai querer saber o motivo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ter viajado para o Catar na época da Copa do Mundo de 2022.