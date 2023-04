Saiba como será a composição da CPMI dos Atos Antidemocráticos

(foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu nesta quarta-feira (26/4) o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a atos golpistas do 8 de janeiro. Agora, líderes de partidos e blocos partidários devem indicar os membros da comissão, o que deve começar a ocorrer na próxima semana.

Segundo o requerimento do autor André Fernandes, a CPMI será composta por 32 parlamentares, sendo 15 senadores e 15 deputados federais indicados pela proporcionalidade, e mais uma vaga de cada Casa que será preenchida por rodízio de integrantes da minoria. No Senado houve um acordo para a vaga ficar com o bloco de PP e Republicanos e na Câmara ficará ela ficará com o Novo.









Segundo a proporcionalidade dos blocos partidários, a formação da CPMI ficará da seguinte forma:





Divisão no Senado

Bloco Democracia (PDT, MDB. PSDB, Podemos, Rede, União): 6 vagas

Bloco Resistência (PT, PSB, PSD, Rede): 6 vagas

Bloco Vanguarda (PL, Novo): 2 vagas

Bloco Aliança: (PP, Republicanos): 2 vagas



Divisão na Câmara

Bloco União, PP, PSB, PDT, PSDB-Cidadania, Avante, Solidariedade, Patriota: 5 vagas

Bloco MDB, PSD, Republicanos, Podemos, PSC: 4 vagas

PL: 3 vagas

Federação PT/PCdoB/PV: 2 vagas

PSol/Rede: 1 vaga

Novo: 1 vaga