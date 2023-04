Pacheco instala CPMI do 8 de janeiro

O presidente do congresso nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A sessão conjunta entre deputados e senadores ocorreu nesta quarta-feira (26/4), após ser adiada na semana passada.

Agora instalada, Pacheco solicitou que as lideranças partidárias indiquem os nomes dos membros que irão integrar a comissão. O requerimento teve como autor o deputado federal André Fernandes (PL-CE), que defende a tese de uma suposta omissão de agentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a intenção de ter ganhos políticos no papel de vítima.

Pacheco destacou que os trabalhos devem começar na semana que vem, já que após a leitura o colegiado já está apto para atuar. A primeira disputa é pela relatoria da comissão. No Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) é o nome mais forte. Já na Câmara dos Deputados, um dos cotados é o deputado André Fufuca (PP-MA).

Apesar do grande empenho do núcleo bolsonarista em instalar a CPMI, a base governista deve ter a maioria dos membros, devido às configurações de blocos e lideranças partidárias nas duas casas do congresso. No Senado, a “tropa de choque” da CPI da Covid deve ser reeditada na nova comissão, com Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Omar Aziz (PSD-AM), Humberto Costa (PT-PE) e Renan Calheiros.

Governo x Oposição

Lideranças partidárias devem, agora, indicar os membros para o colegiado (foto: TV Senado/Reprodução)

A CPMI do 8 de janeiro será o palco de um embate intenso entre governistas e opositores. No entanto, nas últimas semanas os aliados do presidente Lula se esforçaram para, no mínimo, adiar a instalação da comissão, porém, ela se tornou inevitável após viralizarem imagens do ex-ministro Chefe do GSI, General Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto durante as invasões.

O governo não teme que uma investigação cause algum problema jurídico ou legal para seus membros, mas reconhece que a comissão pode causar um desgaste na imagem. Outra preocupação é que a CPMI atrase projetos prioritários, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária.