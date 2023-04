Lula diz ser eternamente grato a presidente da Espanha

Presidente Lula ao lado do presidente da Espanha, Pedro Sanchez (foto: Daniela Nahass)





“Sou eternamente grato ao Pedro Sanchez. Tinha acabado de sair da prisão e Pedro me convidou para vir ao palácio”, recordou ganhando de volta um grande sorriso do presidente da Espanha. Lula ainda lembrou do apoio que recebeu de empresas espanholas em seu primeiro mandato e brincou que o seu time, o Corinthians, foi fundado por espanhóis.









Yolanda é candidata à presidência da Espanha pelo Sumar, um aglomerado de partidos alinhados à esquerda e há informações de bastidores de que teria o apoio de Sanchez. Assim como fez Dilma Rousseff, Yolanda pretende ser a primeira presidenta mulher da Espanha.

Madri - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente espanhol, Pedro Sanchez pareciam em perfeita sintonia durante a entrevista coletiva que deram para a imprensa nesta quarta-feira (26/4), após a assinatura de acordo no Palácio de la Moncloa. Enquanto Lula falava, Sanchez olhava atentamente, sorria e anotava algumas coisas. Por outro lado, Lula não escondia a felicidade por estar sendo recebido novamente pelo presidente espanhol.