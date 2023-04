CPMI do 8/1: Governistas querem convocar Anderson Torres, diz Senador

Convocação de Anderson Torres é vista como inevitável. Aliado de Bolsonaro já está preso e é investigado por omissão durante os atos (foto: EVARISTO SA/AFP)

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta quarta-feira (26/4) que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, preso, será um dos convocados para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará os atos golpistas do dia 8 de janeiro.