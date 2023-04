'Bolsonaro não soube de joias por 14 meses', diz assessor na PF

Assessor afirma que Bolsonaro e Michelle não sabiam das joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita (foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)



O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Daniel Tesser, afirmou nesta quarta-feira (26/04) que o casal só veio a saber da existência dos conjuntos de jóias presenteados pelo governo saudita 14 meses depois da chegada dos objetos no Brasil.









Tesser afirmou que o processo de liberação do pacote que ficou retido em Guarulhos era de conhecimento do Ministério de Minas e Energia, mas que houve uma ‘inércia’ do gabinete.

O ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, reiterou a afirmação de Tesser, dizendo que nem o presidente, nem a ajudância, nem ninguém ligado ao gabinete do presidente sabia do presente com o conjunto de joias masculinas.





“Nem a primeira-dama, nem o presidente souberam dos presentes por 14 meses. A dona Michelle reitera que jamais teve conhecimento de quaisquer dos presentes”, afirmou Wajngarten .