Michelle Bolsonaro confirma ter recebido joias que entraram de forma ilegal

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que recebeu o estojo com joias após trâmites administrativos (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) De passagem na Câmara dos Deputados para evento da liderança do PL nesta terça-feira (25/4), a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que há um mês assumiu a presidência do PL Mulher em meio à crise das joias das Arábias, conversou com jornalistas e, ao ser questionada pela imprensa a respeito do depoimento de uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) que atuava no setor durante a gestão Bolsonaro, mudou sua versão a respeito do caso.

No depoimento, a mulher afirmou à Polícia Federal, que a então primeira-dama recebeu os itens em 29 de novembro de 2022. Michelle tentou argumentar que, quando informou ter desconhecimento sobre os presentes milionários, se referia apenas aos itens avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões e que ficaram retidos na alfândega de Guarulhos, quando a comitiva do governo Bolsonaro tentou entrar no Brasil sem declarar os itens à Receita Federal.









Ao ser questionada sobre a ilegalidade da entrada das joias no Brasil, Michelle acabou admitindo que teve a posse do segundo pacote. "Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Eu não (recebi em mãos). Ela (a caixa joias) estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada", afirmou a ex-primeira-dama.





As joias só foram entregues às autoridades após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou à Caixa Econômica Federal as joias que recebeu de presente da Arábia Saudita, em 2021. O acervo inclui um relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça de diamantes Chopard.