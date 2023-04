Michelle Bolsonaro convida mineira para ser vice-presidente do PL Mulher

"Ê, pão de queijo bão", disse Michelle a Rosângela, durante o convite (foto: Elaine Menke/PL/Divulgação) Michelle Bolsonaro (PL) convidou a deputada federal por Minas Gerais Rosângela Reis (PL) para ser a segunda vice-presidente do PL Mulher, nesta terça-feira (25/4), durante visita da ex-primeira-dama ao Congresso Nacional.



O convite foi aceito por Rosângela Reis no mesmo encontro com lideranças do PL. "É fundamental a presença da mulher nos espaços de poder e decisão para transformar a realidade do nosso país. (...) Certamente faremos diferença no país", destacou a deputada.



Rosângela de Oliveira Campos Reis, de 60 anos, é natural de Mesquita (MG). Professora, foi vereadora em Ipatinga duas vezes e deputada estadual em quatro ocasiões.

Michelle Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro tem como um dos objetivos ganhar a confiança do público feminino para as eleições municipais do ano que vem, dentre outros vindouros projetos.



"Vamos lutar bravamente para que sejamos lembradas como mulheres que fizeram acontecer na história da política brasileira", enfatizou Michelle.