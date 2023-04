Bolsonaro diz à PF que postagem golpista foi "sem querer"

Bolsonaro prestou depoimento sobre sua possível ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasilia nesta quarta-feira (26/04) (foto: TON MOLINA / AFP)



Em depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (26/04), o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou que estava sob efeitos de medicamentos e que postou "sem querer" o vídeo no qual questiona a integridade do sistema eleitoral brasileiro. O depoimento durou cerca de duas horas e apura a ligação de Bolsonaro aos atos golpistas de 8 de janeiro.









"Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que, pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Observo, inclusive, que essa postagem foi feita na sua rede social de menor importância", disse Cunha Bueno. "Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar um arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente", afirmou.





Bolsonaro foi intimado a depor em Brasília por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, o vídeo publicado no dia 10 de janeiro seria uma forma de o ex-presidente incentivar ações antidemocráticas a seus eleitores. Logo em seguida à postagem, o vídeo foi retirado do ar.