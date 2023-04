Senador sobre Bolsonaro: 'Foi mal, tava doidão, é a tese de defesa?'

Bolsonaro alegou que estava sob efeitos de medicamento quando postou um vídeo que questionava as eleições (foto: Pedro França/Agência Senado/EVARISTO SA / AFP)

O senador Alessandro Vieira (PSDB-RS) ironizou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que prestou depoimento à PF, nesta quarta-feira (26/4), sobre uma publicação nas redes sociais que o conecta aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten, Bolsonaro se defendeu afirmando que estava sob efeito de medicação no dia.

Bolsonaro depôs por pouco mais de duas horas na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília. Nas redes sociais, o senador do PSDB fez piada com a declaração. “Foi mal, tava doidão, é a tese de defesa?”, disse.

Foi mal, tava doidão, é a tese de defesa? %u2014 Alessandro Vieira (@_AlessandroSE) April 26, 2023

Em entrevista coletiva, o assessor do ex-presidente também destacou que ele sequer sabia que havia publicado a mensagem nas redes sociais. "Quando alertado por outro colega da devida postagem, o presidente (ex-presidente Bolsonaro) nem sequer sabia que tinha publicado. Quando alertado, removeu o vídeo", alegou Wajngarten.

A oitiva de Bolsonaro foi determinada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmar que um vídeo postado no perfil oficial do ex-presidente, em 10 de janeiro, ligava-o aos ataques às sedes dos Três Poderes.

As imagens que haviam sido compartilhadas pelo ex-presidente colocavam em dúvida a integridade do resultado das eleições que levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato. À época, Bolsonaro estava internado nos Estados Unidos devido a problemas no intestino.