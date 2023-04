Lula almoça com o rei da Espanha, Felipe VI

Lula estava acompanhado da primeira dama Janja da Silva e de ministros (foto: Juanjo MARTIN / POOL / AFP) Madri - O último compromisso oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital espanhola foi um almoço oferecido pelo rei da Espanha, Felipe VI, e pela rainha Letizia Ortiz, no Palácio Real de Madri. O último compromisso oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital espanhola foi um almoço oferecido pelo rei da Espanha, Felipe VI, e pela rainha Letizia Ortiz, no Palácio Real de Madri.

“Para mim e para a rainha é uma satisfação recebê-los no Palácio Real poucos meses depois no nosso encontro em Brasília, onde estive para a sua posse como presidente. Além disso, em 2023 vão se completar 20 anos da sua primeira posse como presidente do Brasil, onde eu também tive a honra de comparecer”, afirmou Felipe VI, reiterando que também vão se cumprir 20 anos em que Lula recebeu do rei o Prêmio Príncipe de Astúrias na categoria Cooperação Internacional.