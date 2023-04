Lula fecha acordos nas áreas de educação, trabalho e ciência com a Espanha

Presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez (foto: Thomas Coex / AFP) Madri - Os governos do Brasil e da Espanha assinaram, nesta quarta-feira (26/4), três acordos nas áreas de educação, trabalho e ciência e tecnologia. - Os governos do Brasil e da Espanha assinaram, nesta quarta-feira (26/4), três acordos nas áreas de educação, trabalho e ciência e tecnologia.

O anúncio foi feito pouco antes das declarações oficiais do presidente Luiz Inácio lula da Silva e do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.





Os dois chefes de Estado se reuniram por mais de uma hora. Na área da educação, a meta é fechar cooperação entre as universidades brasileiras e espanholas.

O encontro com Sánchez, realizado do Palácio Moncloa, é o penúltimo compromisso do presidente brasileiro na Espanha. Ele ainda almoça com o Rei Felipe VI.

Lula passou antes por Portugal, onde ficou cinco dias e assinou 13 acordos durante a 13ª Cimeira Luso-brasileira.