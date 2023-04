Bolsonaro estava sob efeito de remédios quando postou fake news

Bolsonaro depôs por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que um vídeo postado pelo ex-presidente nas redes sociais em 10 de janeiro deste ano liga ele aos atentados que ocorreram na capital, quando extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes.





As imagens colocavam em dúvida a integridade do resultado das eleições de 2022. Na ocasião da postagem, o militar da reserva estava nos Estados Unidos e tinha sido internado por problemas no intestino.

Despacho Moraes determinou que o político fosse convocado para explicar se tem ligação com as depredações feitas por vândalos que não aceitam o resultado das eleições. No despacho, Moraes destaca que o depoimento ainda não tinha sido autorizado pelo fato de Bolsonaro ter saído do país. Leia: Zema chama governo Lula de retrocesso: 'Avesso a qualquer tipo de avanço' No entanto, com o retorno do ex-presidente, que estava nos Estados Unidos, o depoimento pôde ser colhido pela corporação. A acusação é de que o político teria incitado atos extremistas na capital do país. A investigação corre no Supremo.

Os envolvidos nos atentados respondem por diversos crimes, como associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, como emprego de violência e uso de material inflamável, e deterioração do patrimônio tombado.

"Quando alertado por outro colega da devida postagem, o presidente (ex-presidente Bolsonaro) nem sequer sabia que tinha publicado. Quando alertado, removeu o vídeo", alegou Wajngarten.