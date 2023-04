Octávio Guedes sobre CPMI: 'Golpista vai investigar golpe'

Octavio Guedes criticou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que querem integrar CPMI (foto: GloboNews/Reprodução) GloboNews, Octavio Guedes, disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, quando instalada, será uma comissão investiga por golpistas. A fala do comentarista é em referência aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que pretendem integrar a comissão. O comentarista da, Octavio Guedes, disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, quando instalada, será uma comissão investiga por golpistas. A fala do comentarista é em referência aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que pretendem integrar a comissão.





Um deles, o deputado federal André Fernandes (PL-CE), que coletou as assinaturas para o requerimento, é inclusive alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal por suspeita de envolvimento nos atos golpistas.









"Houve um assalto a um banco. Levaram todo o dinheiro do banco. O suspeito de ser o ladrão pode comandar o inquérito do assalto? Investigar? Não pode", completou.





Guedes ainda disparou críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também deseja integrar a comissão. "Outra piada. O pai dele é o grande incentivador desse golpe. Foi uma tentativa de golpe bolsonarista. É uma comissão que já nasce desmoralizada pela sua composição", opinou.





O comentarista também avalia que a comissão servirá de "apoio" para as redes sociais dos bolsonaristas, mas não servirá para "apurar os fatos".





Para ele, o governo Lula precisa explicar a falta de atitude no dia dos atos golpistas. Já a oposição tem que explicar "como uma tentativa de golpe incentiva por Bolsonaro, financiada por bolsonaristas, executada por bolsonaristas, é uma armação do PT", partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





CPMI

A leitura dará início oficial às articulações por cargos no colegiado.