Militar do GSI que deu água a golpistas no 8/1: 'Intuito era acalmá-los'

Major integrava equipe de viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do então vice, Hamilton Mourão (Republicanos) (foto: Arquivo Pessoal) O major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, que apareceu nas gravações do circuito interno do Palácio do Planalto no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro dando água aos criminosos que depredaram o prédio, disse à Polícia Federal que foi "hostilizado" pelos invasores e deu o líquido a alguns deles "com o intuito de acalmá-los".





Essa é a segunda vez que o militar depõe à PF sobre o caso. Na primeira, em janeiro, ele esteve como testemunha da invasão. No entanto, após aparecer nas imagens interagindo com os vândalos, ele foi chamado para a oitiva novamente. À PF, ele disse que estava sozinho e temia ser linchado pelos extremistas e, por isso, ofereceu água a eles.









"Que os manifestantes questionaram de forma exaltada que local era aquele, ocasião na qual respondeu que se tratava de uma copa; que então os manifestantes exigiram que lhes dessem água; que o declarante entregou algumas garrafas de água com o intuito de acalmá-los e que não danificassem a copa e ainda solicitou que saíssem do local", diz trecho do depoimento.

Quem é o major

José Eduardo era o coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no dia dos ataques. Ele também já integrou a equipe de viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu vice-presidente Hamilton Mourão.





O militar é formado na Academia Militar de Agulhas Negras e foi nomeado a um posto no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em 2020 durante a gestão do ex-ministro general Augusto Heleno e afastado do cargo dias após os atos terroristas pela administração de Gonçalves Dias - exonerado por também aparecer em gravações interagindo com os bolsonaristas.