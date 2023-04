STF inicia julgamento de mais 200 presos por atos golpistas hoje (25)

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar hoje (25/4) mais 200 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra pessoas que foram presas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. O julgamento começou em plenário virtual e a previsão é que o julgamento ocorra até a próxima terça-feira (2/5), quando a Corte decidirá se os acusados se tornarão réus. O primeiro voto será do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Caso o STF aceite as denúncias, uma ação penal será aberta contra os réus. Com isso, ocorre a fase de coleta de provas, com depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. No fim do processo, o Supremo ainda julgará se condena ou absolve os acusados, o que não tem um prazo específico para ocorrer.