Mourão não vê motivos para convocar Bolsonaro para CPMI do 8/1

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), também ex-vice-presidente, afirmou não ver motivos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja convocado para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A declaração foi dada em entrevista à CNN nesta segunda-feira (24/4).

“No nosso caso, congressistas, precisamos apurar a invasão que houve aqui dentro do congresso, esse é nosso principal mote para a CPMI. (...) Esse é o grande argumento para instalação dessa comissão mista. Não vejo razão para chamar o presidente Bolsonaro, que no próprio inquérito que vem sendo conduzido no STF não foi chamado”, disse Mourão.