20 mineiros entre 200 acusados por atos golpistas serão julgados pelo STF

Dos 200 suspeitos julgados pelo STF, ao menos 20 são mineiros (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Estado de Minas, obtida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) e que identifica os presos pelo local de nascimento. O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar ontem (25/4) mais 200 pessoas denunciadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. Destes, pelo menos 20 suspeitos são mineiros, de acordo com uma lista publicada pelo, obtida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) e que identifica os presos pelo local de nascimento.





Outros mineiros julgados





Na última semana, outros 16 mineiros foram julgados pela Suprema Corte . Na segunda-feira (24/4), o órgão decidiu, por 8 votos a 2, aceitar as 100 primeiras denúncias.

Com a decisão, os denunciados passaram a ser réus na Corte pela invasão às sedes dos Três Poderes. A expectativa é que os ministros também aceitem essas outras 200 denúncias.





Nas 100 primeiras denúncias, apenas os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram pela rejeição das acusações.





Caso o STF aceite as denúncias, uma ação penal será aberta contra os réus. Com isso, ocorre a fase de coleta de provas, com depoimentos de testemunhas de defesa e acusação.

No fim do processo, o Supremo ainda julgará se condena ou absolve os acusados, o que não tem um prazo específico para ocorrer.





Segundo a PGR, os denunciados destruíram e concorreram para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, empregando substâncias inflamáveis e gerando prejuízo considerável.





Os responsáveis poderão responder pelos seguintes crimes previstos no código penal:





Associação criminosa armada e associação criminosa;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de estado;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado;

Incitação ao crime.

Confira o nomes dos mineiros em julgamento





Alexandre da Costa Oliveira Altamirando Pinto de Oliveira Hedilza Alves Soares Joanita de Almeida John Lennon Martins Medeiros Jorge Luiz dos Santos Josiel Gomes de Macedo Josilaine Cristina Santana Jupira Silvana da Cruz Rodrigues Levi Alves Martins Luiz Adrian de Moraes Paz Luiz Fernando de Souza Alves Marco Afonso Campos dos Santos Marco Aurélio Barbosa Maria Aparecida de Almeida Osmar Hilebrand Paulo Eduardo Vieira Martins Ronia Daniela Vieira Silva Sergio Amaral Resende Valmirando Rodrigues Pereira