Flávio Bolsonaro quer quebrar sigilo telefônico de Lula

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defende que sigilo telefônico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja quebrado (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta quarta-feira (26/4), que quer convocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai apurar os ataques golpistas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 8 de janeiro. Ele também pediu que o sigilo telefônico do petista seja quebrado.