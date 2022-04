Sem punição, procuradoria reconhece fake news de Flavio Bolsonaro

Senador Flavio Bolsonaro (foto: Geraldo Magela/Senado) A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) publicou fake news contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas se posicionou contra uma possível punição ao parlamentar.





O filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) postou um vídeo nas redes sociais contendo uma montagem com o petista para passar a ideia de que Lula estava "falando com o demônio" e que o "demônio estava tomando conta" dele.





A PGE concordou com a representação do PT contra Flávio Bolsonaro, no sentido de que a gravação foi editada para prejudicar a imagem do ex-presidente. "Costuma-se associar esse tipo de procedimento ao conceito de fake news", afirmou o órgão.









No entanto, defendeu que não ficou comprovado que a publicação ocorreu no “contexto” das eleições nem que tenha afetado a “integridade do processo eleitoral”.