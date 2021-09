Flavio Bolsonaro diz: 'Quem será a próxima vítima de Alexandre de Moraes?'

Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro defende o pai e volta a atacar ministro do STF (foto: Twitter/Reprodução) Encerrados os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (7/9), o senador Flávio Bolsonaro (Patriota) usou seu Twitter para questionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. "Quem será a próxima vítima? Qual o limite de Alexandre de Morais?", escreveu.

Na imagem, os manifestestantes estavam aglomerados no gramado da Esplanada dos Ministérios e cantavam o hino nacional. Flávio Bolsonaro foi filmado sem máscara.

No texto, o filho do presidente falou sobre as prisões decretadas pelo ministro. "Prisão de deputado, jornalista, presidente de partido político, caminhoneiro". Falou, ainda, sobre "desmonetização de canais que emitem suas opiniões democraticamente, ameaças, censuras a veículos de comunicação".





Outra prisão, citada na publicação, é a do O deputado, citado por Flávio Bolsonaro, é Daniel Silveira (PSL-RJ), preso em fevereiro deste ano por violação de monitoramento eletrônico. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, após o parlamentar publicar um vídeo nas redes sociais com ameaças e ofensas contra ministros do STF.Outra prisão, citada na publicação, é a do jornalista e blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio . O mandado de prisão teria sido motivado por uma live feita entre Eustáquio e o caminhoneiro Zé Trovão, onde Eustáquio convocava a população para os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, neste dia 7 de setembro.

Prisão de deputado, jornalista, presidente de partido político, caminhoneiro, desmonetização de canais que emitem suas opiniões democraticamente, ameaças, censuras a veículos de comunicação... quem será a próxima vítima?

Qual o limite de Alexandre de Morais? pic.twitter.com/EiONOO9iPP %u2014 Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 7, 2021

Ataques ao ministro do STF

Desde a manhã desta terça-feira (7/9), Flávio Bolsonaro tem utilizadado as redes sociais para prestar apoio ao pai. São dezenas de publicações sobre os atos em apoio ao líder do executivo.



Segundo ele, quem não percebe o motivo de parte da população responder ao chamado do presidente e ir às ruas "vive em outra dimensão". Para o senador, o único responsável por atos antidemocráticos é Alexandre Morais. "Se recusam a perceber a insatisfação da população ante atos antidemocráticos de um único Ministro do STF", completou.

