Gleisi a Eduardo Bolsonaro: 'Lave a boca para falar do PT'

A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffmann (PT-PR) respondeu uma fala do também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que havia chamado o partido de 'quadrilha' e apostou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não completa seu mandato.

"Gostaria de apostar com os colegas do PT, do PSOL, que este governo não chegará ao final dos seus quatro anos e a CPMI será o começo dessa derrocada", disse no plenário do Congresso o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após atacar a sigla.









"Ele que lave a boca para falar do PT. Quadrilha é a família dele que têm que explicar as joias que vieram do exterior", bradou a parlamentar paranaense.