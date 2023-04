Cappelli: 'Lula jamais alegou que estava doidão ou esqueceu suas senhas'

Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, criticou, embora sem citar nomes, os recentes argumentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, nas investigações sobre o suposto envolvimento dos políticos nos atos golpistas de 8 de janeiro.