Silvio Almeida foi agressivo ao recusar réplica de feto, diz Girão

Senador Girão e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ofereceram uma réplica de feto ao ministro com o objetivo de protestar contra o aborto (foto: Pedro França/Agência Senado)



O episódio aconteceu na última quinta-feira (27/4), durante uma audiência no Senado, quando Girão e a também senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ofereceram a réplica ao ministro com o objetivo de protestar contra o aborto. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) disse que o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, foi "agressivo" ao se recusar a receber uma réplica de feto.









"Ele (Almeida) se sentiu [constrangindo]. Eu acho que ficou nervoso, eu considero que foi até um pouco agressivo.", disse Girão.





O parlamentar ainda alega que Silvio Almeida, por ser ministro, deve ser "tolerante a todas as linhas de pensamento". Ele ainda diz, sem levantar dados, que a "maioria do povo brasileiro é "pró-vida".





"Esse bebezinho é o símbolo mundial pró-vida. Meu objetivo é que ele conhecesse um pouco mais a causa. Não agiu como ministro do Estado, agiu como militante da causa abortista", criticou o senador.

Girão alega que fez o ato para questionar o governo Lula sobre sua posição em relação ao aborto e compara o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à causa na campanha eleitoral e no mandato. Ele também crítica a atual gestão por ter retirado o país do Conselho de Genebra.





"A reação foi desproporcional, o que me mostrou uma grande intolerância à causa e que esse governo enganou os brasileiros, porque disse que era pró-vida, mas não é", disse o senador em entrevista ao programa "Jornal Jangadeiro".





Relembre o caso





O senador Eduardo Girão ofereceu uma réplica de feto ao ministro Silvio Almeida , durante uma audiência no Senado, na última quinta. Durante a sessão, o ministro debatia as prioridades da pasta para os próximos anos, mas teve de repudiar a atitude do parlamentar a qual ele chamou de "escárnio".





"Vou aproveitar que entramos na questão da dignidade humana e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação", anunciou o senador Girão enquanto se dirigia até o ministro.





Almeida negou afirmando que a esposa está grávida. "Eu sei muito bem o que significa isso. É uma performance que eu repudio profundamente. Isso para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que temos no país. Em nome da minha filha que vai nascer, me recuso a receber isso", respondeu Silvio Almeida.