Bolsonaro entregou à PF laudo médico que atesta uso de morfina

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou à Polícia Federal (PF) um documento que "prova" que ele estaria sob efeito de morfina quando compartilhou um vídeo sugerindo, sem provas, que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi fraudada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No documento, a defesa apresenta a imagem de uma receita que indicava o uso do medicamento. No depoimneto à PF, que durou mais de duas horas , Bolsonaro alegou que estava internado e sob efeito de medicamentos quando postou a informação falsa.