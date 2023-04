Villa sobre depoimento de Bolsonaro: "Não tem como levar a sério"

Comentarista CNN, Marco Antonio Villa, diz que as explicações apresentadas por Bolsonaro à PF "são patéticas" e "causam riso" (foto: Reprodução/Twitter)



O comentarista da CNN Marco Antonio Villa afirmou que o depoimento de Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal, sobre o possível envolvimento dele com os atos golpistas de 8 de janeiro, "não tem como ser levado a sério".





"Ele não quer assumir que ele fez uma postagem golpista, que ele era o líder intelectual do golpe fracassado graças à ação das autoridades, da sociedade civil e do jornalismo no dia 8 de janeiro, e que a responsabilidade era dele. Só faltava ele dizer que a responsabilidade era do Pateta ou do Mickey, ou do Pluto, se assim ele o desejar. Então não dá para levar a sério Jair Bolsonaro", completa.





Villa seguiu dizendo que pior que a explicação apresentada por Bolsonaro à Polícia Federal, somente a que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deu sobre as joias recebidas pelo casal do governo da Arábia Saudita.





"São explicações tão pueris que levam cada vez mais, com certeza, o [ex] Presidente da República rumo ao prédio público que não é muito agradável. No Rio é chamado de Bangu 8, em Brasília, é chamado de Papuda", finalizou Villa.