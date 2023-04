"Minha segunda gestão será marcada por melhorias de estradas", diz Zema

Zema vê desfile de animais em abertura de exposição (foto: Renato Manfrim)

“Essa minha segunda gestão será marcada como uma gestão de melhorias de estradas (...) eu faço questão de entregar um estado com boas rodovias. Talvez não consigamos no padrão São Paulo, mas vamos chegar perto e aproximar bastante nesses próximos anos”, destacou o governador Romeu Zema, na manhã deste sábado ( 29/4) durante a abertura da ExpoZebu 2023 , no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Veja: Minas terá mais 16 trechos de estradas com pedágio até o fim do ano Sobre as ações contra os vários buracos existentes nas estradas mineiras, Zema assegurou que o seu governo está trabalhando. "Estamos recuperando as estradas de Minas, lembrando que asfalto que temos no estado, quase todo ele, tem mais de dez anos de idade".

Ainda segundo o governador, no ano passado o estado recuperou 2,5 mil quilômetros de asfaltos de estradas. “Como temos uma malha muito extensa, esse trabalho de recuperação está acontecendo, mas não é de um semestre para o outro que você recupera mais de 20 mil quilômetros de rodovia”, explica.

Concessões rodoviárias

Leia: Escrivã denuncia a Zema precariedade e número de mortes nas estradas de MG Zema assegurou que o seu governo está caminhando em direção de concessões rodoviárias. “Já tivemos um lote do Triângulo Mineiro e outro no sul de Minas concedidos e temos mais cinco no forno para que venham a ser concedidos”, contou.

Veja: Estradas precárias e acidentes em Minas levam a ações na Justiça