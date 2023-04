Argentino atropelado no Brasil volta a ter contato com família após 4 anos

Ivan Perez foi atropelado por um motociclista em 15 de março, em Vila Velha, e ficou gravemente ferido (foto: Filipe Chicarino/Acervo pessoal/Reprodução) Sem qualquer tipo de contato com a família há quatro anos, o argentino Ivan Perez reencontrou a irmã por videochamada nesta sexta-feira (28/4). Ele está internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac), em Cariacica, no Espírito Santo, depois de ser atropelado por um motociclista em 15 de março, em Vila Velha, e ficar gravemente ferido.





Thiago Brennand deve voltar ao Brasil hoje (28/4) para ser preso No dia do atropelamento, Ivan recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória. Em 13 de abril, ele foi transferido para a referida unidade hospitalar em Cariacica, onde profissionais de saúde se mobilizaram para identificar o paciente.





Segundo informado pela psicóloga do Heac, Mirella Vallandro, o homem chegou à unidade com traumatismo craniano e insuficiência respiratória. “Ele também apresentava rebaixamento do nível de consciência e, atualmente, não faz nenhum tipo de comunicação com os profissionais, dependendo do uso de sonda para se alimentar”, explica.



Tatuagens

Além da divulgação em redes sociais, a forma de identificar o paciente se dava por meio das tatuagens que ele possui relacionadas com o universo da ufologia – que trata do estudo e investigação de objetos voadores não identificados.



Segundo apurado pelo portal local A Gazeta, a irmã de Ivan disse que a família já se prepara para vir ao Brasil. A previsão é que os parentes cheguem até terça-feira (2/5). Ainda conforme o portal, as tatuagens, de fato, ajudaram na confirmação da identidade do paciente.