Capivara 'Filó'' é entregue ao Ibama por 'influencer' com remorso

Agenor divulgou uma extensa despedida para sua capivara na madrugada desta sexta-feira (28/04) e abriu uma arrecadação virtual para arcar com as multas (foto: Reprodução / Instagram)

Nas redes sociais, o influencer Agenor Tupinambá anunciou a entrega da sua capivara ‘de estimação’ para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O animal, apelidado de Filomena, era protagonista em muitos vídeos, seja nadando com Agenor, descansando, acompanhando as atividades ou comendo capim. Por decisão judicial, Filó foi entregue aos cuidados do Ibama na quinta-feira (27/04) e os conteúdos que tinham ela como participante foram excluídos. O ribeiro ainda terá de pagar R$ 17 mil em multas.