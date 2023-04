Eduardo Bolsonaro perde ação contra Twitter por fake news sobre COVID-19

Deputado Federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) negou uma ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra o Twitter, em razão de uma desinformação sobre a vacinação contra a COVID-19. O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia entrado com um recurso contra a rede social, pois ele teve seu perfil restringido por publicar uma informação falsa, em janeiro de 2022.









"Durante um período em que a população enfrentava enorme insegurança e em que milhares de pessoas perderam seus entes queridos, não era adequado realizar afirmação diametralmente oposta à fornecida pelos Órgãos Públicos acerca das vacinas, aproveitando-se da relação contratual", pontuou o TJSP na decisão.

Além disso, o tribunal reitera na decisão que não há quem possa negar que a pandemia foi controlada, "em todo o mundo, quando disseminada a vacinação, com a redução drástica dos casos de morte". Eles também ressaltam que Eduardo Bolsonaro não poderia dizer que a vacina era "experimental", pois causava "insegurança naqueles que a buscavam".





Eduardo Bolsonaro foi condenado a pagar as despesas processuais dos advogados do Twitter, no valor de R$ 2,5 mil.